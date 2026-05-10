عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

02:10 م

الوكيل الإخباري- انتقد الكابتن والمدرب الوطني عثمان الحسنات أداء الاتحاد الأردني لكرة القدم في إدارة ملف مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، معتبراً أن التحضيرات الإعلامية والتسويقية الحالية لا تعكس حجم الحدث التاريخي الذي تعيشه الكرة الأردنية. اضافة اعلان





واعتبر الحسنات في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان الاتحاد ما يزال غائباً عن المشهد الإعلامي المرتبط بالمونديال، ولم يقدم حتى الآن معلومات كافية للجماهير حول الاستعدادات الخاصة بالمنتخب، رغم حالة الترقب والحماس الشعبي الكبيرة التي ترافق المشاركة الأردنية الأولى في كأس العالم.



وأضاف أن الاتحاد لم يعلن حتى اللحظة عن القميص الرسمي للمنتخب، معتبراً أن التأخير أضاع فرصة تسويقية مهمة كان يمكن استثمارها عبر طرح القميص مبكراً للجماهير وتعزيز التفاعل الشعبي مع المنتخب الوطني.



وأشار الحسنات إلى أن مباريات الأردن في كأس العالم، وخاصة المواجهة أمام منتخب الأرجنتين، ستحظى بمتابعة جماهيرية عالمية ضخمة، إلا أن الاتحاد – بحسب وصفه – لم يواكب هذا الزخم بإنتاج محتوى إعلامي وترويجي يليق بحجم المشاركة وأهميتها.



وأكد أن المشاركة في كأس العالم تمثل فرصة استثنائية لتسويق اللاعب الأردني ورفع القيمة الفنية والتسويقية للكرة الأردنية، إلا أن ضعف التحرك الإعلامي والتسويقي قد يقلل من حجم المكاسب الممكنة على المستويات الرياضية والاستثمارية.



كما انتقد الحسنات ما وصفه بضعف التواصل والانفتاح الإعلامي من قبل الاتحاد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية أكبر وحضوراً إعلامياً أكثر فاعلية يتناسب مع قيمة الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني.



وأوضح أن العديد من المنتخبات المشاركة بدأت منذ فترة بإطلاق حملات ترويجية وتسويقية متكاملة استعداداً للمونديال، داعياً الاتحاد الأردني إلى التحرك بصورة أسرع وأكثر احترافية لاستثمار هذا الحدث العالمي بالشكل الأمثل.



واختتم الحسنات حديثه بالتأكيد على أن إدارة ملف كأس العالم تحتاج إلى رؤية أكثر وضوحاً وعملاً مؤسسياً أكثر فاعلية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للكرة الأردنية من هذه المشاركة التاريخية.





