عجلون الأكثر استقبالاً لرحلات أردننا جنة .. وارتفاع في أعداد المشاركين بالبرنامج

وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن محافظة عجلون هي أكثر المحافظات استقبالاً للمشاركين في البرنامج بواقع 95799 مشارك منذ بداية العام ولغاية 21 تشرين أول .
وبين بأن البتراء استقبلت 6769 مشارك في البرنامج منذ بداية شهر أيلول ولغاية 21 تشرين أول .
كما كشف العبادي عن إقبال كبير وارتفاع ملحوظ في أعداد المشاركين في البرنامج خلال الفترة الماضية ، عازياً هذا الارتفاع للدعم الحكومي المستمر للبرنامج بواقع 60% وتنوع الرحلات والوجهات في البرنامج والتي تتيح للمواطن الأردني تعدد الخيارات لعيش تجارب جديدة في البرنامج باستمرار .
ولفت إلى أن الإقبال متزايد على حجوزات البتراء والعقبة ، وذلك لإمكانية المبيت في البتراء ليلة والتسوق في العقبة ، وهو ما يمنح المشارك فرصة مشاهدة البحر والاستمتاع بتجربة مختلفة .
كما أشار العبادي بأن هذا النجاح الذي يحققه البرنامج راجع لتكاتف جميع الفرق المشاركة فيه من شركات نقل ومكاتب سياحة وفنادق ومخيمات وأدلاء سياحة وعاملين في البرنامج ، مثمناً الأدوار التي يقومون بها في سبيل النهوض بالسياحة الداخلية في المملكة وتطويرها نحو الأفضل .
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