عطلة رسمية جديدة بالاردن بعد الانتخابات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - من المتوقع خلال الايام القادمة ان يصدر بلاغاً من مجلس الوزراء بشأن إعلان يوم الأحد، الموافق 15 أيلول الجاري، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

اضافة اعلان