عطلة رسمية جديدة بالاردن بعد الانتخابات

-
أخبار متعلقة
-
بعد تسجيل إصابة بالأردن .. ما هي اعراض جدري القردة ؟
-
التربية: تعميم عطلة يومي الاثنين والأربعاء لا يشمل المدارس الخاصة
-
التربية لـ"الوكيل الاخباري": لا منع للطلبة من تحويل تخصصاتهم
-
فتح معاصر الزيتون منتصف تشرين أول المقبل
-
محافظ العقبة: اهتمام ملكي كبير بالعقبة لوضعها على الخارطة بالمنطقة
-
خاطفو السائقين الأردنيين في سوريا يطلبون 150 ألف دولار فدية
-
الحياري: القوات المسلحة داعم وممول ومنظم لمعرض العمليات الخاصة سوفكس
-
الصفدي: مشاريع استراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية للعقبة