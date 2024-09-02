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عطلة رسمية جديدة بالاردن بعد الانتخابات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 02-09-2024 05:37 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  من المتوقع  خلال الايام القادمة ان يصدر بلاغاً من مجلس الوزراء بشأن إعلان يوم الأحد، الموافق 15 أيلول الجاري، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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وقبل هذه العطلة المرتقبة، سيكون هناك عطلة أخرى يوم الثلاثاء، الموافق 10 أيلول، بمناسبة الانتخابات النيابية.

 

 
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