عطل في النظام الإلكتروني يتسبب بازدحام المعاملات في صحة الوافدين

الوكيل الإخباري- أصاب عطل مفاجئ النظام الإلكتروني في مديرية صحة الوافدين التابع لوزارة الصحة ، متسبباً في تراكم مئات المعاملات للعمالة الوافدة بانتظار إصلاح العطل وإعادة سير الأعمال في المديرية . اضافة اعلان





وقال مصدر لـ "الوكيل الاخباري" أن العطل في نظام المعاملات الإلكتروني منذ الأربعاء الماضي ، الأمر الذي أصاب المراجعين بحالة من الضجر حول أسباب تأخير إصلاح الخلل الذي أخر حصولهم على الشهادات الصحية حتى الآن .



