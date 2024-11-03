 
الأحد 2024-11-03 03:28 م
 

عطل في النظام الإلكتروني يتسبب بازدحام المعاملات في صحة الوافدين

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الأحد، 03-11-2024 02:44 م
الوكيل الإخباري- أصاب عطل مفاجئ النظام الإلكتروني في مديرية صحة الوافدين التابع لوزارة الصحة ، متسبباً في تراكم مئات المعاملات للعمالة الوافدة بانتظار إصلاح العطل وإعادة سير الأعمال في المديرية .اضافة اعلان


وقال مصدر لـ "الوكيل الاخباري"  أن العطل في نظام المعاملات الإلكتروني منذ الأربعاء الماضي ، الأمر الذي أصاب المراجعين بحالة من الضجر حول أسباب تأخير إصلاح الخلل الذي أخر حصولهم على الشهادات الصحية حتى الآن .
 
gnews

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