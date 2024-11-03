عطل في النظام الإلكتروني يتسبب بازدحام المعاملات في صحة الوافدين

وقال مصدر لـ "الوكيل الاخباري" أن العطل في نظام المعاملات الإلكتروني منذ الأربعاء الماضي ، الأمر الذي أصاب المراجعين بحالة من الضجر حول أسباب تأخير إصلاح الخلل الذي أخر حصولهم على الشهادات الصحية حتى الآن .
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