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عطوة عشائرية غدًا بعد مقتل الشاب عبادة عرابي

الشاب عباده عرابي رحمه الله
الشاب عباده عرابي رحمه الله
 
الأحد، 29-06-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري- أكد عرابي عبدالفتاح عرابي "عم الشاب المغدور عباده" أن عطوة عشائرية ستقام غداً بعد مقتل ابن شقيقه في جريمة بشعة هزت المملكة الأردنية الهاشمية إثر حادث طعن غادر في بيادر وادي السير .اضافة اعلان


وكشف عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، تفاصيل الحادثة المؤلمة التي أودت بحياة ابن شقيقه، مطالبًا بتحقيق العدالة ومعاقبة الجاني.

وقال عم الشاب عبادة، بأن ابن شقيقه البالغ من العمر 21 عامًا، توفي متأثرًا بطعنة قاتلة في القلب، تعرّض لها أثناء عمله في محل العائلة الكائن في منطقة بيادر وادي السير، والذي تمتلكه الأسرة منذ عام 1989.

وأوضح أن الجاني، وهو من أصحاب الأسبقيات ويحمل 14 قيدًا أمنيًا، قام بطلب مبلغ مالي من عبادة، الذي يعمل موظف "كاش"، إلا أن الأخير رفض منحه المال، ليقوم المعتدي لاحقًا بطعنه بشكل غادر.

وأضاف بأن عبادة يتيم، حيث توفي والده قبل ثلاث سنوات، ورفض إكمال دراسته ليتحمل مسؤولية أسرته ويعيلها" لافتاً إلى أن عباده "شهيد لقمة العيش".

وأشار إلى أن عبادة تم إسعافه إلى مستشفى زين الشرف، لكن المحاولات الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته.

ووجه في ختام حديثه مناشدة رسمية للتدخل وتحقيق العدالة الكاملة بحق المجرم، قائلًا: "عبادة لا يزال معنا في القلب.. ونثق بأن العدالة ستأخذ مجراها".

 
gnews

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