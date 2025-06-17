عقل: برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار إذا استمر الصراع بالمنطقة

10:29 ص

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الوكيل الإخباري- قال خبير النفط والطاقة هاشم عقل إن أسعار النفط عالميا لا تزال ضمن نطاق مقبول بالنسبة للعديد من الدول مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. اضافة اعلان





وقال عقل اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن التأثير لا يزال محدودا حتى الآن حيث سعر برميل النفط حاليا بنحو 73 دولارا، لافتا إلى أن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي من النفط قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.



وأضاف أن هناك وفرة بالمعروض من النفط وتراجع الطلب الناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن تأثير هذه الأسعار على السوق المحلي في الأردن محدود حتى الآن وقد نشهد ارتفاعا طفيفا نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل بنحو 3 – 4%.



وأشار عقل إلى أن لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز والاتفاق مع حليفها الحوثي في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب قد يرفع أسعار الطاقة في العالم، ولكن حتى الآن لن تلجأ لإغلاق مضيق هرمز لأن حليفتها الصين المستفيد الأكثر من الصادرات النفطية عبر المنطقة.



وبيّن أن إيران لا تملك قدرة استراتيجية لقلب الموازين النفطية، وأن صادراتها النفطية محدودة بنحو 1.6 مليون برميل يوميا وفي الظروف المثالية تتراوح بين 3-4 ملايين برميل، معظمها يذهب إلى مصافٍ صغيرة في الصين خارج النظام المالي العالمي، مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد العالمي محدودا.



وأكد عقل أن العالم اليوم أمام مرحلة انتقالية في قطاع الطاقة، ومع حلول عام 2030 قد يبدأ الطلب العالمي على النفط بالتراجع تدريجيا لصالح مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك توجها عالميا لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة، وهو ما قد يفقد النفط قيمته الاقتصادية بمرور الوقت.