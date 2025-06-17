عقل: لا تخوف من انقطاع الكهرباء في الأردن رغم توقف واردات الغاز

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الوكيل الإخباري - أكد خبير النفط والطاقة المهندس هاشم عقل أن توقف إنتاج حقل الغاز التابع لشركة شيفرون، وتوقف واردات الغاز إلى الأردن من إسرائيل، لن يؤثر بشكل كبير على استمرارية التيار الكهربائي في المملكة. اضافة اعلان





وقال عقل، اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن لدى الأردن خطط طوارئ جاهزة، وبدائل معتمدة لمواجهة مثل هذه الظروف، لافتا إلى اعتماد المملكة على الطاقة المتجددة بنسبة 30% من مزيج الطاقة، منها 540 ميجاواط من الطاقة الشمسية، تغطي نحو 17% من حاجة المملكة.



وأضاف أن الأردن يعتمد بنسبة 73% على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وحاليا نحن أمام مرحلة قد نضطر فيها إلى التحول نحو خيارات أخرى، كما حصل في عام 2011 عند توقف الغاز المصري، ومن ضمن البدائل زيت الوقود والديزل رغم الكلفة المرتفعة لهذه البدائل بالمقارنة مع الغاز الطبيعي.



وأشار عقل إلى أن المملكة تنتج نحو 6500 ميجاواط يوميا، بينما يقدر الاستهلاك وحاجة الأردن اليومية بنحو 4 آلاف ميجاواط، ما يعني وجود فائض في الكهرباء.



وبيّن أهمية تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، علما بأن الأردن ليس المتضرر الوحيد من التصعيد في المنطقة، مشددا على أن الأردن يمتلك مخزونا كافيا من المشتقات النفطية لأكثر من 30 يوما، ومخزون نفطي يكفي 20 يوما، إلى جانب الإمدادات المستمرة من السعودية والعراق.



وعن مصادر الطاقة البديلة، أكد عقل أن الأردن يمتلك احتياطات ضخمة من الزيت الصخري، وفرصا كبيرة في الطاقة الشمسية، مع معدل تشميس يبلغ 315 يوما في السنة، ودرجات حرارة مثالية تتراوح بين 24 – 27 درجة مئوية، وهو ما يشجع على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع استثمارية في الزيت الصخري ستوفر وفرا ماليا كبيرا على خزينة الدولة مستقبلا.



ولفت إلى البدء بحفر 80 بئرا للغاز الطبيعي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030 وبكميات تغطي الاستهلاك اليومي مع العمل على تصدير الفائض من الغاز للخارج.