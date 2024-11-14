عقل: هذا ما يحتاجه النشامى للانتصار على العراق .. وأفتقد هذا اللاعب

الوكيل الإخباري- كشف كابتن المنتخب الوطني الأسبق حاتم عقل عن أبرز ملامح المواجهة النارية التي ستقام في العراق الشقيق مساء اليوم الخميس بين النشامى وأسود الرافدين . اضافة اعلان





وقال عقل بأن عودة التعمري إلى التشكيلة الأساسية في المنتخب سيكون لها انعكاس واضح على أداء وتركيز وشخصية المنتخب الوطني في اللقاء ، مؤكداً بأن التعمري نجم قادر على اقتناص الثغرات في اللقاء واستغلالها لمنح الأفضلية لمنتخبنا الوطني .



وأضاف عقل لـ "الوكيل الإخباري" بأن المنتخب العراقي وفي حال تأخر في تسجيل الهدف الأول على أرضه وبين جماهيره فإن احتمالية أن يعود النشامى بالنقاط الثلاث سترتفع ، وسيتحول الحضور الجماهيري الحاشد في الملعب أداة ضغط على فريقه لا على النشامى .



وأشار إلى أنه وكلما تأخر هدف العراق فإن منتخبهم سيقوم بالتقدم بشكل أكبر نحو منطقة النشامى ، وهو الأمر الذي سيترك مساحات كبيرة ومفضلة للثلاثي الهجومي لمنتخبنا الوطني "النعيمات والتعمري وعلي علوان" ، إذ سترتفع حظوظ النشامى بالظفر بالنقاط الثلاث في هذه الحالة والوضعية داخل الملعب .



وبين بأن المنتخب سيفتقد لخدمات اللاعب الفذ نور الروابدة الغائب بسبب الإصابة ، لكنه واثق بأن من يرتدي القميص والشعار قادر على تعويض الراوبدة وسد الثغرة وبذل أقصى ما يمكن لتمثيل المنتخب بالطريقة المثلى .



وتمنى عقل أن يتحلى اللقاء بالروح الرياضية المعتادة بين المنتخبين ، مؤكداً بأن الحماس أمر مطلوب في كرة القدم ، لكن دون أن يتسبب بصدامات أو خلافات داخل أو خارج الملعب بين اللاعبين وجماهير المنتخبين الشقيقين .