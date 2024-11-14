 
الخميس 2024-11-14 10:42 ص
 

عقل: هذا ما يحتاجه النشامى للانتصار على العراق .. وأفتقد هذا اللاعب

موسى التعمري نجم منتخبنا الوطني وأيمن حسين هداف منتخب العراق
موسى التعمري نجم منتخبنا الوطني وأيمن حسين هداف منتخب العراق
الخميس، 14-11-2024 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   كشف كابتن المنتخب الوطني الأسبق حاتم عقل عن أبرز ملامح المواجهة النارية التي ستقام في العراق الشقيق مساء اليوم الخميس بين النشامى وأسود الرافدين .اضافة اعلان


وقال عقل بأن عودة التعمري إلى التشكيلة الأساسية في المنتخب سيكون لها انعكاس واضح على أداء وتركيز وشخصية المنتخب الوطني في اللقاء ، مؤكداً بأن التعمري نجم قادر على اقتناص الثغرات في اللقاء واستغلالها لمنح الأفضلية لمنتخبنا الوطني .

وأضاف عقل لـ "الوكيل الإخباري" بأن المنتخب العراقي وفي حال تأخر في تسجيل الهدف الأول على أرضه وبين جماهيره فإن احتمالية أن يعود النشامى بالنقاط الثلاث سترتفع ، وسيتحول الحضور الجماهيري الحاشد في الملعب أداة ضغط على فريقه لا على النشامى .

وأشار إلى أنه وكلما تأخر هدف العراق فإن منتخبهم سيقوم بالتقدم بشكل أكبر نحو منطقة النشامى ، وهو الأمر الذي سيترك مساحات كبيرة ومفضلة للثلاثي الهجومي لمنتخبنا الوطني "النعيمات والتعمري وعلي علوان" ، إذ سترتفع حظوظ النشامى بالظفر بالنقاط الثلاث في هذه  الحالة والوضعية داخل الملعب .

وبين بأن المنتخب سيفتقد لخدمات اللاعب الفذ نور الروابدة الغائب بسبب الإصابة ، لكنه واثق بأن من يرتدي القميص والشعار قادر على تعويض الراوبدة وسد الثغرة وبذل أقصى ما يمكن لتمثيل المنتخب بالطريقة المثلى .

وتمنى عقل أن يتحلى اللقاء بالروح الرياضية المعتادة بين المنتخبين ، مؤكداً بأن الحماس أمر مطلوب في كرة القدم ، لكن دون أن يتسبب بصدامات أو خلافات داخل أو خارج الملعب بين اللاعبين وجماهير المنتخبين الشقيقين .

 
gnews

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