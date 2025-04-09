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عقوبات قانونية صارمة بحق المتطاولين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة

الامن العام
الامن العام
 
الأربعاء، 09-04-2025 05:11 م
الوكيل الإخباري-   أكدت التشريعات الأردنية، على أهمية حماية هيبة وكرامة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وفرضت عقوبات صارمة على كل من يتطاول عليها أو يسيء إليها بأي شكل من الأشكال.اضافة اعلان


وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
 
gnews

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