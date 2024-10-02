عكرمة صبري: ساندوا الأردن في حماية الأقصى من اقتحامات المتطرفين

وقال صبري لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذه الاقتحامات تأتي بأوامر من الحكومة المتطرفة لمحاولة التضييق على المسلمين في مسجدهم الأقصى وإزعاجهم عبر هذه الاقتحامات التي تتم لغاية إجراء طقوس تلمودية دخيلة على ساحات المسجد الأقصى .
وبين بأن هذه الاقتحامات لا تتم إلا تحت حراسة أمنية مشددة لكون من ينظمها مدرك لحجم الاستفزاز التي تتسبب به للمسلمين في المسجد الأقصى .
وأشار إلى أن هذه الاقتحامات لن تُكسب هؤلاء المتطرفون أو حكومتهم الصهيونية أي حق في المسجد الأقصى الذي يٌعتبر مكاناً مقدس عند جميع المسلمين وقبلتهم الأولى ، داعياً ومناشداً الدول العربية جميعاً للوقوف إلى جانب الأردن ودعم الوصاية الهاشمية في وجه المخططات الصهيونية .
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