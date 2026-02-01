الأحد 2026-02-01 06:49 م

علان يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأحد رغم إغلاق الأسواق العالمية

الأحد، 01-02-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري - كشف نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان سبب اعلان تسعيرة جديدة لأسعار الذهب اليوم الذهب رغم إغلاق الأسواق المالية منذ يوم الجمعة.

وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن التسعيرة الجديدة تضمنت عمولات قمتها نصف دينار بسبب ارتفاع الطلب المحلي على شراء الذهب وزيادة العمولات على التجار.

 

وأضاف أن هذه العمولة يحصلها تجار الذهب من الزبون عند شراء الذهب.

 

وأشار علان إلى أن الطلب أكثر من العرض في الذهب محليا، موضحا أن المواطنين يقبلون على شراء الذهب لغايات الاستثمار أو الزينة أو المناسبات مثل الزواج.

 

وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأحد، نصف دينار للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات، بخلاف المعتاد حيث تأتي تسعيرة الأحد بالاستقرار بسبب إغلاق الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة وصدور تسعيرة في يوم السبت من كل أسبوع.

 
 


