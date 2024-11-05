عمال في زها الثقافي "الزهور" يشتكون تأخر صرف "الإضافي"

وأضافوا لـ "الوكيل الإخباري" بأنهم طالبوا إدارة المركز مراراً بصرف مستحقاتهم المالية .
وأشاورا إلى أن الجوائز والتكريمات التي يحصل عليها المركز مبنية على جهود عماله ، وهو الأمر الذي يوجب منح هؤلاء العاملين حقوقهم وعدم تأخيرها .
وبدورها علقت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيا صبيح على مطالب العاملين بأن المركز يعمل حالياً على حصر المستحقات وصرفها في أقرب وقت ممكن.
وبينت بأن عمليات صرف المستحقات عائدة لكمية الإيرادات والمداخيل التي يحصل عليها المركز ، حيث يتم ترصيدها لغايات صرف المستحقات الخاصة بالعاملين والصيانة في المركز والاستدامة والمصاريف الأخرى .
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