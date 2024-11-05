 
الثلاثاء 2024-11-05 04:06 م
 

عمال في زها الثقافي "الزهور" يشتكون تأخر صرف "الإضافي"

مركز زها الثقافي - الزهور
مركز زها الثقافي - الزهور
الثلاثاء، 05-11-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري- اشتكى عدد من عمال وموظفي مركز زها الثقافي ( الزهور)  من تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في أجور "الإضافي" لسنة 2024 من بداية شهر كانون الثاني ولغاية شهر تشرين اول من نفس العام، إضافة لعطلة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك .اضافة اعلان


وأضافوا لـ "الوكيل الإخباري" بأنهم طالبوا إدارة المركز مراراً بصرف مستحقاتهم المالية .

وأشاورا إلى أن الجوائز والتكريمات التي يحصل عليها المركز مبنية على جهود عماله ، وهو الأمر الذي يوجب منح هؤلاء العاملين حقوقهم وعدم تأخيرها .

وبدورها علقت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيا صبيح على مطالب العاملين بأن المركز يعمل حالياً على حصر المستحقات وصرفها في أقرب وقت ممكن.

وبينت بأن عمليات صرف المستحقات عائدة لكمية الإيرادات والمداخيل التي يحصل عليها المركز ، حيث يتم ترصيدها لغايات صرف المستحقات الخاصة بالعاملين والصيانة في المركز والاستدامة والمصاريف الأخرى .

 
gnews

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