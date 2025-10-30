الخميس 2025-10-30 07:22 م
 

عمّان تختنق.. الشوارع تغص بالسيارات وأزمات لا تنتهي

جانب من الأزمات
 
الخميس، 30-10-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري- شهدت عمّان مساء الخميس أزمات مرورية خانقة بالتزامن مع نهاية دوام الموظفين وبداية العطلة الأسبوعية، ما أدى إلى تباطؤ واضح في حركة السير وازدحام المركبات على مختلف الشوارع الحيوية في العاصمة.

وشملت الاختناقات المرورية وفق الملاحظات التي وردت لـ"الوكيل الإخباري"، معظم المسارب والتقاطعات الرئيسة، حيث اصطفت المركبات لمسافات طويلة، وسط تواجد لكوادر إدارة السير من أجل تنظيم الحركة المرورية وتخفيف الضغط على المحاور المزدحمة.

وبحسب خرائط جوجل المرورية، فقد تركزت الأزمات في مناطق خلدا، شارع مكة، محيط دوار الشعب، الدوار السابع، دوار الداخلية، شارع الجامعة الأردنية، الصويفية، الشميساني، وأم أذينة، في مشهد بات يتكرر أسبوعيا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

Image1_10202530173420764306936.jpg
Image2_10202530173420764306936.jpg
Image3_10202530173420764306936.jpg
Image4_10202530173420764306936.jpg 

 

 
 
