عودة نظام استعلام مخالفات السير للعمل

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الوكيل الإخباري- عاد نظام خدمة الاستعلام عن مخالفات السير للعمل بعد تعطله لفترة زمنية. اضافة اعلان





ووفق رصد "الوكيل الاخباري" عاد نظام الاستعلام عن مخالفات السير على موقع أمانة عمّان بعد تعطله منذ يوم أمس الاثنين وفقا لمواطنين.



وكانت وردت شكاوى لـ"الوكيل الإخباري"، من تعطل خدمة الاستعلام عن مخالفات السير في نظام الخدمات الإلكترونية بموقع أمانة عمّان.