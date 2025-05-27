غرامات وتشديدات على مرتكبي هذه المخالفات في عيد الأضحى .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- شدّدت أمانة عمان الكبرى إجراءاتها الرقابية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأعلنت عن فرض غرامات وإغلاقات تحفظية بحق المنشآت والملاحم المخالفة لتعليمات الذبح داخل حدود العاصمة، حرصًا على السلامة العامة وصحة المواطنين. اضافة اعلان





وأكدت الأمانة لـ "الوكيل الإخباري" أن أي ذبح خارج مسالخ الأمانة، وخصوصًا داخل الملاحم، يُعد مخالفة صريحة لنظام المسالخ، ويُعرض المنشأة للإغلاق التحفظي الفوري. كما سيتم اتخاذ نفس الإجراء في حال بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.



وبحسب الأمانة، تُخالف الملاحم أيضًا وفق نظام منع المكاره إذا ثبت عرض المواشي الحية أمام الملحمة أو في سيارات متحركة، أو التسبب بمكاره صحية.



وفيما يخص الحظائر العشوائية، أوضحت الأمانة أنها تقوم أولًا بتحرير إنذار بالإزالة، ومع استمرار المخالفة وعدم تصويب الوضع، يتم تحرير مخالفة رسمية على نظام منع المكاره، تليها مخاطبة الجهات المختصة في دائرة الإزالة والضبط العشوائي لإزالة الحظيرة فورًا.



ودعت أمانة عمان المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الذبح واستخدام المسالخ المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، والابتعاد عن الممارسات التي تُعرضهم للمساءلة القانونية أو التسبب بمخاطر بيئية وصحية في أحياء العاصمة خلال موسم الأضاحي.