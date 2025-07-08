غموض يلفّ موعد دوام المدارس و"التربية" تلتزم الصمت

وبحسب التقويم المدرسي المعتمد، فإن بداية الدوام محددة بتاريخ 31 آب الجاري، إلا أن تصريحات مسؤولين في الوزارة تشير إلى أن هذا الموعد "لا يزال غير مؤكد"، مما أثار حالة من الترقب لدى أولياء الأمور والطلبة والمعلمين على حدّ سواء.
في المقابل، وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب كتابًا رسميًا إلى وزارة التربية والتعليم، ذكروا خلاله أن عودة الطلبة إلى المدارس ستكون في 17/08/2025 ، ومطالبين بتأخير الدوام إلى 24/08/2025 ليتسنى لأولياء الأمور شراء حاجيات ومستلزمات أبنائهم الطلبة ، وهو ما زاد من حالة الالتباس بشأن التاريخ الفعلي للعودة إلى المدارس.
وتطالب شريحة واسعة من الأهالي والكوادر التعليمية الوزارة بتوضيح الموقف رسميًا، خاصة مع اقتراب منتصف شهر تموز، وهو ما يستدعي الاستعداد المبكر للعام الدراسي من حيث التجهيزات اللوجستية والتعليمية.
الغموض في اعلان موعد بدء السنة الدراسية يعكس وفق مراقبين حالة التخبط الذي وصلت اليه وزارة التربية حتى في موعد اعلان الدوام المدرسي في سابقة لم تعهدها المدارس من قبل.
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