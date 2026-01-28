الأربعاء 2026-01-28 03:15 م

غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد
غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد
 
الأربعاء، 28-01-2026 02:23 م

الوكيل الإخباري- شكا مواطن من خطورة جزيرة وسطية في ضاحية الرشيد، مؤكدًا أنها تتسبب بحوادث متكررة نتيجة غياب الشواخص التحذيرية.

اضافة اعلان


وقال المواطن لـ"الوكيل الإخباري" إن الجزيرة الوسطية الواقعة في ضاحية الرشيد بالقرب من كازية الخرابشة تُعد مصدر خطر حقيقي على السائقين، لافتًا إلى وقوع عدد كبير من الحوادث في الموقع ذاته بشكل متكرر.

وأوضح المواطن، وهو صاحب محل تجاري قريب من الموقع، أنه يشهد بشكل متكرر حوادث سير عند هذه الجزيرة الوسطية ، واصطدام المركبات بها ، وذلك لأن السائقين يتفاجئون بها ، خاصة مع غياب الشواخص التحذيرية. 

وناشد أمانة عمّان الكبرى التدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة، سواء من خلال إزالة الجزيرة أو تعديل تصميمها، أو على الأقل وضع إشارات تحذيرية واضحة، حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المتكررة في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

أخبار محلية نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

ت

أخبار محلية رئيس هيئة الطاقة يوضح شروط تخزين الطاقة الشمسية

ز

شؤون برلمانية وزير الداخلية: السجون مكتظة وليس لدينا رغبة بزيادة أعداد الموقوفين

"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

أخبار محلية "فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

خاص بالوكيل غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/xb34dfp

طب وصحة صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدل قانون الكاتب العدل

بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار

أخبار محلية بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار



 






الأكثر مشاهدة