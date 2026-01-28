غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

وقال المواطن لـ"الوكيل الإخباري" إن الجزيرة الوسطية الواقعة في ضاحية الرشيد بالقرب من كازية الخرابشة تُعد مصدر خطر حقيقي على السائقين، لافتًا إلى وقوع عدد كبير من الحوادث في الموقع ذاته بشكل متكرر.
وأوضح المواطن، وهو صاحب محل تجاري قريب من الموقع، أنه يشهد بشكل متكرر حوادث سير عند هذه الجزيرة الوسطية ، واصطدام المركبات بها ، وذلك لأن السائقين يتفاجئون بها ، خاصة مع غياب الشواخص التحذيرية.
وناشد أمانة عمّان الكبرى التدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة، سواء من خلال إزالة الجزيرة أو تعديل تصميمها، أو على الأقل وضع إشارات تحذيرية واضحة، حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المتكررة في المنطقة.
