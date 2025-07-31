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فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون.. والأجهزة الأمنية تتدخل

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 09:11 م
الوكيل الإخباري-  هرعت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، إلى جسر عبدون في العاصمة عمّان، بعد ورود بلاغ عن محاولة فتاة إلقاء نفسها من أعلى الجسر في محاولة انتحار.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان لموقع "الوكيل الإخباري"، أن الفتاة تقف على حافة الجسر ، فيما لا تزال تعمل الجهات الأمنية على محاولة ثني الفتاة عن الانتحار .
 
 
gnews

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