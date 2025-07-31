فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون.. والأجهزة الأمنية تتدخل

وأفاد شهود عيان لموقع "الوكيل الإخباري"، أن الفتاة تقف على حافة الجسر ، فيما لا تزال تعمل الجهات الأمنية على محاولة ثني الفتاة عن الانتحار .
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