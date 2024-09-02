فتح معاصر الزيتون منتصف تشرين أول المقبل

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أعلن الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمود العمري افتتاح المعاصر في منتصف شهر تشرين الأول القادم للبدء بموسم قطاف وعصر الزيتون.