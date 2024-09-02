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فتح معاصر الزيتون منتصف تشرين أول المقبل

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الإثنين، 02-09-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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أعلن الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمود العمري افتتاح المعاصر في منتصف شهر تشرين الأول القادم للبدء بموسم قطاف وعصر الزيتون.


وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" إن الكشف الحسي على المعاصر سيبدأ خلال الشهر الحالي  للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المزارعين للموسم القادم من لجنة يترأسها مندوب وزارة الزراعة.

وأضاف أنه يتم تجديد رخص المعاصر بعد التأكد من جاهزيتها الفنية لاستقبال موسم الزيتون وفق تعليمات تشغيل المعاصر، إذ يتقدم أصحاب المعاصر بطلب الترخيص مع إرفاق كافة المستندات اللازمة.

 
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