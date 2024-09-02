فتح معاصر الزيتون منتصف تشرين أول المقبل

وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" إن الكشف الحسي على المعاصر سيبدأ خلال الشهر الحالي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المزارعين للموسم القادم من لجنة يترأسها مندوب وزارة الزراعة.
وأضاف أنه يتم تجديد رخص المعاصر بعد التأكد من جاهزيتها الفنية لاستقبال موسم الزيتون وفق تعليمات تشغيل المعاصر، إذ يتقدم أصحاب المعاصر بطلب الترخيص مع إرفاق كافة المستندات اللازمة.
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