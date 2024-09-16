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"فتى العارضة" خرج ولم يعد.. والأمن: البحث جارٍ

صورة للمفقود
المفقود محمد الهضابين
الإثنين، 16-09-2024 03:14 م

الوكيل الإخباري-  خرج الفتى محمد احمد عبدالقادر الهضابين ذو الـ16 عاما من منزله مساء السبت، ولم يعد حتى كتابة هذه السطور عصر اليوم الإثنين.اضافة اعلان


 

ووفق ما ذكر ذووه لـ"الوكيل الاخباري" فإنهم يقطنون في لواء دير علا "العارضة"، والفتى خرج لإرسال غرض إلى جيرانهم عصر السبت ولم يعد.

 

وأكدوا ان ابنهم شخص سوي، وخرج وكان يريد العودة لإكمال دراسته.

 

وأوضحوا انهم أبلغوا الأمن العام، وان الفرق الأمنية تبحث عن الفتى، وانهم أفرغوا محتوى الكاميرات المحاذية لهم وجلبوا الكلاب "البوليسية"، لكنهم لم يصلوا لنتيجة.

وطالبوا من يعرف أي معلومة عن المفقود بالتواصل معهم أو إبلاغ الأجهزة الأمنية.
 

بدوره ذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان بلاغا ورد يوم السبت إلى مركز امن دير علا بفقدان حدث مواليد 2008 سكان منطقة العارضة، وان البلاغ تم من قبل والدته  وجرى التعميم عليه من قبل المركز، وما زال البحث جار عنه لغاية اللحظة.

 
gnews

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