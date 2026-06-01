فجر المونديال يشعل المقاهي الأردنية استعداداً لمؤازرة النشامى

02:42 م

الوكيل الإخباري- مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، بدأت المقاهي والكافيهات في مختلف مناطق المملكة الاستعداد لاستقبال جماهير المنتخب الوطني الأردني خلال ساعات الفجر، تزامناً مع إقامة مباريات "النشامى" في أوقات مبكرة بسبب فارق التوقيت مع الدولة المستضيفة. اضافة اعلان





وتدرس العديد من المنشآت تقديم عروض خاصة تشمل وجبات فطور ومشروبات ساخنة، إلى جانب توفير شاشات عرض كبيرة وبرامج ترفيهية ومسابقات للمشجعين، بهدف توفير أجواء مناسبة لمتابعة المشاركة التاريخية الأولى للأردن في المونديال.



ويتوقع عاملون في القطاع أن تشهد المقاهي إقبالاً لافتاً خلال أيام المباريات، خاصة مع قرار تأخير الدوام الرسمي إلى الساعة العاشرة صباحاً في أيام مباريات المنتخب، ما يمنح الجماهير فرصة أكبر لمتابعة اللقاءات ومؤازرة "النشامى" في هذا الحدث الرياضي المنتظر.



ويرى متابعون أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم تمثل مناسبة رياضية ووطنية تجمع الأردنيين، وتنعكس إيجاباً على الحركة في قطاع المطاعم والمقاهي خلال فترة البطولة.





