فزعة أردنية لوافد مصري تشعل منصات التواصل

الوافد المصري، البالغ من العمر 26 عاما، كتب منشورا مؤثرا قال فيه إنه بلا مأوى ولا يملك أي معيل سوى الله، مؤكدا أن جميع حاجاته قد نفدت، ومناشدا "أبناء الحلال" الوقوف إلى جانبه في محنته الإنسانية الصعبة.
ولم يتأخر الرد الأردني، حيث بادر أحد المواطنين إلى إعلان تكفله الكامل بالشاب، قائلا: "أنا متكفل فيك وفي أكلك وشربك لحد ما تلاقي شغل، وموقعي أبو علندا قريب من سحاب، وما بتنضام وانت بين الأردنيين"، في موقف لاقى إشادة واسعة وتفاعلا كبيرا بين المتابعين.
المنشور حصد آلاف التفاعلات والتعليقات الإيجابية، حيث عبّر العشرات من الأردنيين عن استعدادهم لاستقبال الشاب في بيوتهم ومساعدته في إيجاد عمل، مؤكدين أن الأردن سيبقى بلد الخير والكرم والمحبة، وأن النشامى يكرسون دائما معاني الأخوة والإنسانية والمروءة.
