الخميس 2026-05-14 12:13 م

فزعة أردنية لوافد مصري تشعل منصات التواصل

ل
تعبيرية
 
الخميس، 14-05-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري- في مشهد يجسد أسمى معاني الشهامة والكرم، هبّ أردنيون لمساعدة وافد مصري نشر استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أمضى يومين في الشارع دون مأوى أو عمل حسب قوله، مطالبا فقط بمكان يبيت فيه بشكل مؤقت إلى حين العثور على فرصة عمل في العاصمة عمّان أو منطقة سحاب.

الوافد المصري، البالغ من العمر 26 عاما، كتب منشورا مؤثرا قال فيه إنه بلا مأوى ولا يملك أي معيل سوى الله، مؤكدا أن جميع حاجاته قد نفدت، ومناشدا "أبناء الحلال" الوقوف إلى جانبه في محنته الإنسانية الصعبة.

ولم يتأخر الرد الأردني، حيث بادر أحد المواطنين إلى إعلان تكفله الكامل بالشاب، قائلا: "أنا متكفل فيك وفي أكلك وشربك لحد ما تلاقي شغل، وموقعي أبو علندا قريب من سحاب، وما بتنضام وانت بين الأردنيين"، في موقف لاقى إشادة واسعة وتفاعلا كبيرا بين المتابعين.

المنشور حصد آلاف التفاعلات والتعليقات الإيجابية، حيث عبّر العشرات من الأردنيين عن استعدادهم لاستقبال الشاب في بيوتهم ومساعدته في إيجاد عمل، مؤكدين أن الأردن سيبقى بلد الخير والكرم والمحبة، وأن النشامى يكرسون دائما معاني الأخوة والإنسانية والمروءة.

اضافة اعلان

 


Image1_5202614114441688272047.jpg

Image1_5202614115017377539897.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

أخبار محلية تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

تعبيرية

طب وصحة الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا

البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

أخبار الشركات البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

ل

خاص بالوكيل فزعة أردنية لوافد مصري تشعل منصات التواصل

الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً

أخبار محلية الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً

تعبيرية

طب وصحة دراسة: الكافيين قد يساعد في إبطاء الشيخوخة

تات

تكنولوجيا إنستغرام يطلق ميزة جديدة

بب

أخبار محلية توضيح حول صرف رواتب شهر أيار لمتقاعدي الضمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 