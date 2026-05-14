فزعة أردنية لوافد مصري تشعل منصات التواصل

الوكيل الإخباري- في مشهد يجسد أسمى معاني الشهامة والكرم، هبّ أردنيون لمساعدة وافد مصري نشر استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أمضى يومين في الشارع دون مأوى أو عمل حسب قوله، مطالبا فقط بمكان يبيت فيه بشكل مؤقت إلى حين العثور على فرصة عمل في العاصمة عمّان أو منطقة سحاب.



الوافد المصري، البالغ من العمر 26 عاما، كتب منشورا مؤثرا قال فيه إنه بلا مأوى ولا يملك أي معيل سوى الله، مؤكدا أن جميع حاجاته قد نفدت، ومناشدا "أبناء الحلال" الوقوف إلى جانبه في محنته الإنسانية الصعبة.



ولم يتأخر الرد الأردني، حيث بادر أحد المواطنين إلى إعلان تكفله الكامل بالشاب، قائلا: "أنا متكفل فيك وفي أكلك وشربك لحد ما تلاقي شغل، وموقعي أبو علندا قريب من سحاب، وما بتنضام وانت بين الأردنيين"، في موقف لاقى إشادة واسعة وتفاعلا كبيرا بين المتابعين.



المنشور حصد آلاف التفاعلات والتعليقات الإيجابية، حيث عبّر العشرات من الأردنيين عن استعدادهم لاستقبال الشاب في بيوتهم ومساعدته في إيجاد عمل، مؤكدين أن الأردن سيبقى بلد الخير والكرم والمحبة، وأن النشامى يكرسون دائما معاني الأخوة والإنسانية والمروءة.

