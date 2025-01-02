 
الخميس 2025-01-02 10:40 ص
 

فيديو : أغرب حادث بعمان..مواطن يستيقظ على مفاجأة صادمة !

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
أغرب حادث سير بعمان.. مواطن يستيقظ الخميس، 02-01-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تسبب فقدان سائق السيطرة  على مركبته الى تدهورها  و اصطدامها في سور احدى البنايات السكنية واستقرارها فوق احدى المركبات المتواجدة في المكان .

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ووفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث الذي وقع في منطقة دابوق بالعاصمة عمان بأضرار مادية ، بدون وقوع اصابات . 

 

وحذرت الأرصاد الجوية اليوم الخميس من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.

 

 

 
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