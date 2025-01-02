فيديو : أغرب حادث بعمان..مواطن يستيقظ على مفاجأة صادمة !

تدهور "بكب" في دابوق#فيديو #الوكيل_الاخباري #السنة_الجديدة_2025 pic.twitter.com/nbRsCBQr4Z— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 2, 2025
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