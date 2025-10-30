فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الإسعاف قامت بنقل المصابين من الحادث الأول إلى مستشفى النديم الحكومي، حيث وُصِفت حالتهم العامة بالمتوسطة، في حين لم يُسفِر الحادث الثاني عن أي إصابات بالأرواح.
وأضاف أن التحقيقات بُوشرَت في مسببات الحادثين، لضمان اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.
3 إصابات بحادثي تصادم في مادبا#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/Olaz2e10Uj— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 30, 2025
-
أخبار متعلقة
-
عمّان تختنق.. الشوارع تغص بالسيارات وأزمات لا تنتهي
-
الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته
-
للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين
-
الحسنات يوجه نصائح ذهبية لمدرب النشامى قبل انطلاق كأس العرب
-
انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 الشهر المقبل ولمدة عشرة أيام
-
تعميم على جميع المدارس بشأن دفتر خدمة العلم - وثيقة
-
وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية
-
عامر المدادحة .. أردني مصاب بالتصلب اللويحي يناشد الضمان الاجتماعي وإدارته