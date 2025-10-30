الخميس 2025-10-30 07:22 م
 

فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

الخميس، 30-10-2025 07:06 م
الوكيل الإخباري-   أُصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادثَي تصادمٍ منفصلين لكن في ذات الموقع والوقت على الطريق الشرقي بمحافظة مادبا.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الإسعاف قامت بنقل المصابين من الحادث الأول إلى مستشفى النديم الحكومي، حيث وُصِفت حالتهم العامة بالمتوسطة، في حين لم يُسفِر الحادث الثاني عن أي إصابات بالأرواح.

وأضاف أن التحقيقات بُوشرَت في مسببات الحادثين، لضمان اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.
 
 
