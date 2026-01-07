فيديو .. إصابتان بحادث سير في عمان بعد قفز مركبة عبر مسرب الباص السريع

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر الحادث عن إصابة السيدة التي كانت تقود المركبة، إضافة إلى إصابة سائق سيارة كان يمر في الشارع قبل أن يتفاجأ بالمركبة القادمة من مسرب مغاير، الأمر الذي أدى إلى وقوع التصادم.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وباشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وتنظيم الحركة المرورية التي تأثرت لفترة وجيزة.
إصابتان بحادث سير في عمان بعد قفز مركبة عبر مسرب الباص السريع #الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/D6fIerI3cf— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2026
-
أخبار متعلقة
-
منخفضان يؤثران على الاردن .. أمطار غزيرة وثلوج متوقعة - فيديو
-
أبو مرجوب: إعادة اشتراكات صندوق الخدمات تتم فقط في حالتي التقاعد الوجوبي أو الاعتلال الطبي
-
الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين
-
التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين
-
التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي
-
التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة
-
بلدية الرصيفة: محاسبة موظفين بعد رمي أكياس نفايات داخل سيل الزرقاء
-
طبيب أردني يحذر من إشارات ما قبل الاختناق بوسائل التدفئة في المنازل