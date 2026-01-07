الأربعاء 2026-01-07 05:29 م

فيديو .. إصابتان بحادث سير في عمان بعد قفز مركبة عبر مسرب الباص السريع

صورة من مكان الحادث
صورة من مكان الحادث
 
الأربعاء، 07-01-2026 05:24 م
الوكيل الإخباري-  وقع حادث سير، اليوم، في منطقة ضاحية الاستقلال بالقرب من إشارات مستشفى الأمير حمزة، بعد أن قفزت امرأة بمركبتها عبر مسار الباص السريع، ما أدى إلى اصطدامها بخمس مركبات أخرى كانت متوقفة أمام إحدى العمارات السكنية بجانب الطريق.اضافة اعلان


وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر الحادث عن إصابة السيدة التي كانت تقود المركبة، إضافة إلى إصابة سائق سيارة كان يمر في الشارع قبل أن يتفاجأ بالمركبة القادمة من مسرب مغاير، الأمر الذي أدى إلى وقوع التصادم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وباشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وتنظيم الحركة المرورية التي تأثرت لفترة وجيزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة الواحات للطاقة المتجددة Energy Oasis

صورة من مكان الحادث

خاص بالوكيل فيديو .. إصابتان بحادث سير في عمان بعد قفز مركبة عبر مسرب الباص السريع

ب

عربي ودولي في سابقة خطيرة.. قوات أمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي

ل

شؤون برلمانية زراعة الأعيان تبحث مساهمة "الفاو" في قطاعي الزراعة والمياه

مساعد رئيس "النواب": الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التحديث

شؤون برلمانية مساعد رئيس "النواب": الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التحديث

"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير الماليزي تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تبحث مع السفير الماليزي تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني

اللواء المعايطة يزور المعهد المروري الأردني

أخبار محلية اللواء المعايطة يزور المعهد المروري الأردني

الملك وولي العهد يزوران بيت عزاء أبو الراغب

أخبار محلية الملك وولي العهد يزوران بيت عزاء أبو الراغب



 






الأكثر مشاهدة