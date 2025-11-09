الأحد 2025-11-09 09:15 م
 

فيديو .. احتراق مركبة بعد حادث في منطقة مؤتة بالكرك ظهر الأحد

الأحد، 09-11-2025 08:27 م
الوكيل الإخباري-  أظهر مقطع فيديو وصل لـ"الوكيل الإخباري" لحظة احتراق مركبة إثر حادث سير وقع في منطقة مؤتة بمحافظة الكرك ظهر اليوم الأحد.


وتالياً الفيديو :
 
 
