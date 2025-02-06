فيديو .. الأرصاد تكشف أكثر المناطق التي سجلت هطولاً مطرياً حتى صباح الخميس

10:10 ص

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الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم تنبؤات الطقس في إدارة الأرصاد الجوية المهندس أيمن صبح بأن هطول الأمطار سيستمر حتى ساعات الظهيرة اليوم الخميس ، ومن ثم ستبدأ بالانخفاض بالتزامن مع انحسار المنخفض الجوي . اضافة اعلان





وبين صبح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" بأن أكثر المناطق التي شهدت هطولاً للأمطار كانت منطقة رأس منيف في محافظة بنسبة 57% ، ومن بعدها السلط التي سجلت نسبة 50% ، بينما تباينت الأرقام في مختلف المناطق ما بين 3% إلى 18% .



وأكد بأن ساعات الصباح شهدت هطول زخات ثلجية في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون ، وهي نقطة تعمق المنخفض الجوي الحالي في منطقة عجلون .



ولفت إلى أن الموسم المطري مستمر حتى بداية شهر أيار ، حيث شهدت مناطق المملكة خلال الشتاء الحالي ندرة في الأمطار بنسبة واضحة ، آملاً أن تحمل الأيام القادمة أمطار الخير إلى المملكة .





