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فيديو .. الأرصاد تكشف أكثر المناطق التي سجلت هطولاً مطرياً حتى صباح الخميس

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 06-02-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-  قال رئيس قسم تنبؤات الطقس في إدارة الأرصاد الجوية المهندس أيمن صبح بأن هطول الأمطار سيستمر حتى ساعات الظهيرة اليوم الخميس ، ومن ثم ستبدأ بالانخفاض بالتزامن مع انحسار المنخفض الجوي .اضافة اعلان


وبين صبح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" بأن أكثر المناطق التي شهدت هطولاً للأمطار كانت منطقة رأس منيف في محافظة بنسبة 57% ، ومن بعدها السلط التي سجلت نسبة 50% ، بينما تباينت الأرقام في مختلف المناطق ما بين 3% إلى 18% .

وأكد بأن ساعات الصباح شهدت هطول زخات ثلجية في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون ، وهي نقطة تعمق المنخفض الجوي الحالي في منطقة عجلون .

ولفت إلى أن الموسم المطري مستمر حتى بداية شهر أيار ، حيث شهدت مناطق المملكة خلال الشتاء الحالي ندرة في الأمطار بنسبة واضحة ، آملاً أن تحمل الأيام القادمة أمطار الخير إلى المملكة .


 
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