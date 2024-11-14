فيديو - المشجعين الأردنيين من البصرة: الجمهور الأردني في العراق بخير

وقال السمامعة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه من المتوقع أن يصل عدد الجماهير الأردنية من عمّان إلى أكثر من 3600 فيما يتوقع أن تمتلئ مدرجات النشامى من المشجعين الذين وفدوا للعراق خلال الأيام القليلة الماضية ومن الأردنيين المقيمين داخل العراق.
وأضاف أن ما حدث من تأخير لحافلات الجماهير الأردنية على الحدود العراقية لا يعدو عن كونه هفوة وتصرفات فردية ولا يمكن التعميم على الشعب العراقي، حيث تم استقبال الجماهير الأردنية بكل حفاوة واستقبال طيب يتمتع بالكرم العراقي الأصيل وتجمع روابط المشجعين بين البلدين علاقات طيبة.
بدوره تحدث كبير مشجعي المنتخبات الوطنية أنور الغوراني "أبو الكاس"، عن الاستقبال الحار لمنتخب النشامى من قبل الجماهير الأردنية التي توافدت إلى البصرة من أجل التحضير للمواجهة المرتقبة مع العراق.
وأضاف "أبو الكاس"، أن المعنويات كبيرة والآمال على تحقيق الفوز بالمباراة عالية جدا، مؤكدا أن الأجواء إيجابية وتسودها الروح الرياضية بين جماهير المنتخبين وسط ترحيب كبير من الجماهير الأردنية ورابطة مشجعي المنتخب العراقي للأردنيين.
كما عبّر عن شكره للسفارة الأردنية في العراق التي سهلت توافد الجماهير الأردنية لمساندة المنتخب الوطني.
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