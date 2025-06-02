فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية

ووفق ما وثقته عدسة أحد المواطنين، فقد شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من المركبة، حيث أشار لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن سلك الشاحن كان لا يزال موصولاً بالسيارة لحظة اندلاع الحريق.
وأضاف أن كوادر الدفاع المدني هرعت على الفور إلى الموقع، بعد أن قام بإبلاغهم بشكل مباشر، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المركبات المجاورة، دون تسجيل إصابات بشرية.
احتراق سيارة كهربائية "أثناء الشحن" في ماركا الشمالية— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 2, 2025
#سوشال_الوكيل #فيديو #الأردن pic.twitter.com/nm91VbnOCI
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