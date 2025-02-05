فيديو - بدء تساقط كثيف للأمطار في العاصمة عمان

وتتأثر المملكة يومي الأربعاء والخميس بمنخفض جوي قطبي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليكون الطقس باردا وغائما جزئيا يتحول الى غائم، وتهطل بإذن الله تعالى الامطار في شمال ووسط المملكة تدريجيا في ساعات المساء والليل إلى أغلب المناطق في المملكة .
اللهم لك الحمد— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 5, 2025
5-2-2025
بدء تساقط أمطار الخير في العاصمة عمان#الاردن #صباح_الخير #صباح_الأشياء_المُشرقة pic.twitter.com/Ipz8rN4vlg
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