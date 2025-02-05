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فيديو - بدء تساقط كثيف للأمطار في العاصمة عمان

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 12:47 م
الوكيل الإخباري-  تشهد العاصمة عمان تساقطا غزيرا للأمطار، بينما تشكل الضباب على ارتفاعات عالية ، بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي القطبي ظهر اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وتتأثر المملكة يومي الأربعاء والخميس بمنخفض جوي قطبي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليكون الطقس باردا وغائما جزئيا يتحول الى غائم، وتهطل بإذن الله تعالى الامطار في شمال ووسط المملكة تدريجيا في ساعات المساء والليل إلى أغلب المناطق في المملكة .
 
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