الثلاثاء 2026-01-13 11:50 ص

فيديو .. حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طلوع عين غزال بسبب انفجار منهل

الثلاثاء، 13-01-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-  وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات، اليوم، على طلوع عين غزال، نتيجة انفجار منهل بسبب ضغط المياه، ما أدى إلى إرباك مؤقت في حركة السير بالموقع.اضافة اعلان


وبحسب شهود عيان، باشرت كوادر الأمن العام والأجهزة المختصة التعامل مع الحادث فور وقوعه، حيث تم تنظيم حركة المرور في المنطقة، والعمل على إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.
 
 


