فيديو .. حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طلوع عين غزال بسبب انفجار منهل

وبحسب شهود عيان، باشرت كوادر الأمن العام والأجهزة المختصة التعامل مع الحادث فور وقوعه، حيث تم تنظيم حركة المرور في المنطقة، والعمل على إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.
