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فيديو - حريق بمجمع تجاري بالصويفية والدفاع المدني يهرع للمكان

من الفيديو
من الفيديو
الأربعاء، 13-11-2024 12:07 م

الوكيل الإخباري - نشب حريق اليوم الأربعاء، في أحد المجمعات التجارية بمنطقة الصويفية بالعاصمة عمّان وفق شهود عيان.

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وقالوا إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق وتعمل في هذه الأثناء على إخماده.

 

ولم تتضح بعد أسباب الحريق حتى اللحظة.

 


 
gnews

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