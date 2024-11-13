فيديو - حريق بمجمع تجاري بالصويفية والدفاع المدني يهرع للمكان

الوكيل الإخباري - نشب حريق اليوم الأربعاء، في أحد المجمعات التجارية بمنطقة الصويفية بالعاصمة عمّان وفق شهود عيان.

اضافة اعلان

وقالوا إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق وتعمل في هذه الأثناء على إخماده.