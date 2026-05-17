فيديو - حريق في ضاغطة نفايات في الزرقاء

01:37 م

الوكيل الإخباري- اندلع حريق في ضاغطة نفايات كبيرة في مدينة المجد بمحافظة الزرقاء.





ووفق شهود عيان فإن جرافة تصادف وجودها بالمكان عملت على جرف الأتربة على الضاغطة في محاولة إخماد الحريق لحين وصول كوادر الدفاع المدني .



وأشاروا إلى عدم تسجيل أي إصابات ناتج عن الحريق.





