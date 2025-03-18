 
الثلاثاء 2025-03-18 02:39 م
 

فيديو - سرقة كيبلات كهربائية تتسبب في انقطاع الإنارة على شارع الـ 100

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 01:15 م
الوكيل الإخباري-   تسبب اعتداء على الشبكة الكهربائية وسرقة كيبلات الإنارة في انقطاع التيار الكهربائي عن شارع الـ100 "طريق عمان التنموي"، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الرؤية الليلية وزيادة مخاطر الحوادث المرورية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن الفرق الفنية التابعة للجهات المختصة تعمل على إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن مثل هذه السرقات تؤثر على سلامة المواطنين وتتسبب في خسائر مادية كبيرة.
 
 
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