فيديو - سرقة كيبلات كهربائية تتسبب في انقطاع الإنارة على شارع الـ 100

وأفادت مصادر بأن الفرق الفنية التابعة للجهات المختصة تعمل على إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن مثل هذه السرقات تؤثر على سلامة المواطنين وتتسبب في خسائر مادية كبيرة.
سرقة كيبلات كهرباء تتسبب بانقطاع الانارة على شارع الـ100#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/CCcjFKqvYf— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 18, 2025
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