الثلاثاء 2026-03-31 01:58 م

فيديو .. سقوط جزء من صاروخ بجانب مصنع ألبسة في الضليل

الثلاثاء، 31-03-2026 01:30 م
الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" بسقوط جزء من صاروخ في منطقة الضليل اليوم الثلاثاء، بالقرب من أحد مصانع الألبسة، دون تسجيل أي إصابات.اضافة اعلان


وأكدوا بأن الأجهزة الأمنية والمختصة تواجدت فوراً في منطقة سقوط الجسم للتعامل معه ، والحفاظ على سلامة المواطنين .

 
 


