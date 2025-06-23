فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، واقتصر الضرر على النواحي المادية فقط، حيث سُجلت أضرار طفيفة في أحد المواقع السكنية.
شاهد لحظة سقوط جسم طائر في منطقة أم أذينة#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/UIyWHuWp6j— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 23, 2025متداول: لحظة سقوط جسم طائر في منطقة ام اذينة بعمان— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 23, 2025
الاثنين 23/6#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/fFvlSJS2CQ
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