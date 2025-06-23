الإثنين 2025-06-23 03:07 م
 

فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة

لقطة من مقطع الفيديو
لقطة من مقطع الفيديو
 
الإثنين، 23-06-2025 02:43 م
الوكيل الإخباري-   رصدت عدسات المراقبة صباح اليوم الإثنين سقوط شظايا يُعتقد أنها لطائرة مسيّرة في منطقة أم أذينة غرب العاصمة عمّان بحسب ما وصل لـ "الوكيل الإخباري".اضافة اعلان


وبحسب شهود عيان، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، واقتصر الضرر على النواحي المادية فقط، حيث سُجلت أضرار طفيفة في أحد المواقع السكنية.
 
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لقطة من مقطع الفيديو

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