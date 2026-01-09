فيديو .. شاب يتعرض لاعتداء مروع في جبل الزهور وينجو من حادث دهس بأعجوبة

وقالت عائلة الشاب لـ"الوكيل الإخباري" إن الشاب كان في طريقه لتوصيل طلبات القهوة إلى مجموعة من الشباب داخل سيارة، إلا أنه فوجئ بأنهم حملوه داخل المركبة وبقي معلقًا عند نافذة السيارة أثناء السير بسرعة عالية.
وفي مشهد صادم، قام الأشخاص برميه في الشارع، ما أدى إلى إصابته بحاجب العين ورضوض في الرأس، قبل أن ينجو من الحادث الخطير.
وأشار ذوو الشاب إلى أن المركبة كانت بدون لوحات تسجيل، مؤكدين ثقتهم التامة بقدرة الأجهزة الأمنية على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
اعتداء على شاب في الزهور من قبل مركبة بدون لوحات#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/BCUwU4MtZJ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 9, 2026
