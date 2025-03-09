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فيديو صادم .. حّطم مركبة وفر هارباً في مجمع رغدان

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
 
الأحد، 09-03-2025 11:49 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد أحد المواطنين بوقوع حادث صدم وفرار لسيارته المركونة في مجمع رغدان الشارع الخلفي المؤدي لماركا الشمالية ، حيث تعرضت سيارته لحادث اصطدام من قبل أحد الباصات .اضافة اعلان


وبين المواطن لـ "الوكيل الإخباري" بأنه تفاجئ بتعرض مركبته لحادث صدم قوي أثناء وقوفها بالطريق الخلفي لمجمع رغدان ، حيث تقدم بشكوى لدى الجهات المختصة بتفاصيل الحادث .

وأظهرت كاميرات المراقبة أحد الباصات وهو يصطدم بالمركبة ويفر هارباً بتاريخ 01-02-2025 ، حيث تتبعته كاميرات المراقبة لمنطقة في ماركا الشمالية واختفى بعدها بحسب ما أفاد به المواطن لـ "الوكيل الإخباري" .

وأكد بأن البحث لا يزال جارياً عن مرتكب هذا الحادث حتى الآن من قبل الأجهزة الأمنية .

 
 
gnews

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