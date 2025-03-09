وبين المواطن لـ "الوكيل الإخباري" بأنه تفاجئ بتعرض مركبته لحادث صدم قوي أثناء وقوفها بالطريق الخلفي لمجمع رغدان ، حيث تقدم بشكوى لدى الجهات المختصة بتفاصيل الحادث .
وأظهرت كاميرات المراقبة أحد الباصات وهو يصطدم بالمركبة ويفر هارباً بتاريخ 01-02-2025 ، حيث تتبعته كاميرات المراقبة لمنطقة في ماركا الشمالية واختفى بعدها بحسب ما أفاد به المواطن لـ "الوكيل الإخباري" .
وأكد بأن البحث لا يزال جارياً عن مرتكب هذا الحادث حتى الآن من قبل الأجهزة الأمنية .
فيديو صادم .. حّطم مركبة وفر هارباً في مجمع رغدان#الاردن #الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/Qf9JP7kALr— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 9, 2025
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