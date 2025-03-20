فيديو صادم في الأردن.. سرقة في وضح النهار والسارق يختفي بلمح البصر

الوكيل الإخباري- حذر تاجر من طريقة سرقة جديدة تعرض لها خلال وجوده في بقالته، إذ قَدِمَ أحد الأشخاص وطلب منه "فكة" لمبلغ 50 دينار قبل أن يباغته ويسرق محفظته.



وفي مقطع فيديو وصل لـ"الوكيل الإخباري"، فإن الشخص هرب فورا بمساعدة شخص آخر كان ينتظره خارج البقالة، وعلى الفور قام الشخصان بسحب مبلغ كبير وصل إلى 700 دينار من البطاقات البنكية، عدا عن سرقة وفقدان الأوراق الثبوتية.



وحاول التاجر ملاحقة الشخص الذي هرب بيد أن الأخير فر مسرعا بالسيارة، وعند إبلاغ المركز الأمني عن المركبة والاستعلام عن رقم اللوحة تبيّن لاحقا أنها مسروقة.



ودعا التاجر أصحاب البقالات إلى الانتباه والتعامل بكل حذر لعدم تعرضهم لمثل هكذا حوادث من قبل ذات الأشخاص أو من غيرهم.



وتاليا الفيديو:

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