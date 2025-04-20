الأحد 2025-04-20 10:59 ص
 

فيديو صادم لهجوم كلاب ضالة على سيدة في عين الباشا يشعل غضب الأردنيين

لقطة من الفيديو الصادم
لقطة من الفيديو الصادم
 
الأحد، 20-04-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من الكلاب الضالة وهي تهاجم سيدة في أحد شوارع لواء عين الباشا بالقرب من منطقة التطوير الحضري،حيث أثار المقطع موجة استياء وغضب بين المواطنين، الذين عبّروا عن قلقهم المتزايد من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.اضافة اعلان


وبحسب الفيديو المتداول فإن السيدة عاشت لحظات عصيبة للغاية وهي تحاول دفع الكلاب بعيداً عنها في ظل استمرار هجوم الكلاب ، بيد أن تلويح السيدة بشنطتها بشكل مستمر ووصل بعض أهالي الحي إلى الموقع ساهم في منع وصول الكلاب إلى السيدة وانتهى الموقف عند هذا الحد .

وطرحت عبر مواقع التواصل العديد من التساؤلات حول أسباب غياب الرقابة، و"التحرّك الجدي" من قبل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تُشكّل خطرًا على حياة السكان، وخاصة الأطفال وكبار السن والسيدات.

ويُشار إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة باتت تشكّل هاجسًا في عدة مناطق بالمملكة، حيث تتكرر الشكاوى والحوادث، دون حلول ملموسة حتى اللحظة.
 
gnews

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