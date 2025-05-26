فيديو صادم يوثق سرقة مركبة في شفا بدران فجر الاثنين

وفي التفاصيل التي رواها المواطن خالد الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، فإن السارقين تمكنا من فتح المركبة المملوكة لشقيقة زوجته دون التسبب بأي كسر في الزجاج أو ظهور علامات عنف، قبل أن يقوما بتشغيلها وتحريكها من المكان بهدوء لافت.
وأضاف الزعبي أن وجهَي السارقين ظهرا بوضوح في تسجيلات الفيديو، ما يعزز فرصة التعرف عليهما بسرعة، مشددًا على أن صاحبة المركبة لا تربطها أي علاقة بهما، ولا توجد خلافات أو دوافع شخصية معروفة.
وأكد أنه قد تم تقديم شكوى رسمية إلى الأجهزة الأمنية، مرفقة بمقاطع الفيديو التي توثق الجريمة لحظة بلحظة.
وناشد الزعبي المواطنين بتبليغ الأجهزة الأمنية في حال مشاهدة المركبة ليتم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .
كاميرا المراقبة توثق لحظة سرقة مركبة في شفا بدران فجر الاثنين #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/kn3MHUwrnV— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 26, 2025
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