الإثنين 2025-05-26 01:30 م
 

فيديو صادم يوثق سرقة مركبة في شفا بدران فجر الاثنين

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الإثنين، 26-05-2025 12:10 م
الوكيل الإخباري-  أقدم شخصان مجهولا الهوية فجر اليوم الاثنين،  على سرقة مركبة من نوع "هوندا أكورد لون أسود ، ترميز (15330-25) كانت مركونة أمام منزل في منطقة شفا بدران شمال العاصمة عمّان، وسط ذهول أصحاب المنزل بعد مراجعة كاميرات المراقبة.اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي رواها المواطن خالد الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، فإن السارقين تمكنا من فتح المركبة المملوكة لشقيقة زوجته دون التسبب بأي كسر في الزجاج أو ظهور علامات عنف، قبل أن يقوما بتشغيلها وتحريكها من المكان بهدوء لافت.

وأضاف الزعبي أن وجهَي السارقين ظهرا بوضوح في تسجيلات الفيديو، ما يعزز فرصة التعرف عليهما بسرعة، مشددًا على أن صاحبة المركبة لا تربطها أي علاقة بهما، ولا توجد خلافات أو دوافع شخصية معروفة.

وأكد أنه قد تم تقديم شكوى رسمية إلى الأجهزة الأمنية، مرفقة بمقاطع الفيديو التي توثق الجريمة لحظة بلحظة.

وناشد الزعبي المواطنين بتبليغ الأجهزة الأمنية في حال مشاهدة المركبة ليتم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .
 
gnews

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