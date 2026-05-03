فيديو - صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

وقال الحمايدة، خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن وادي الهيدان يُعد من المقاصد المعروفة للرحلات والمغامرات، وشهد يوم الجمعة الماضية حالة طارئة بعد تعالي صرخات المتواجدين بوجود شخص يتعرض للغرق.
وأضاف أن الغطاس زعيرات، وهو من مرتبات الأمن العام، وبالرغم من تواجده في الموقع بصفته الشخصية وخلال إجازته، سارع دون تردد إلى المياه لإنقاذ الشاب، مستخدمًا خبرته ومهاراته المهنية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.
وأشار إلى أن عملية الإنقاذ حظيت بتعاون واسع من عدد من الشبان المتواجدين في المكان، الذين هبّوا للمساندة وساهموا في سحب الشاب إلى بر الأمان.
وأكد الحمايدة أن سرعة استجابة الغطاس من الأمن العام وحرفيته العالية كانتا عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياة الشاب ومنع وقوع كارثة، مشيدًا بروح المسؤولية والإنسانية التي أظهرها رغم كونه خارج ساعات العمل الرسمية.
الغطاس زعيرات يتدخل في الوقت المناسب لإنقاذ شاب قبل الغرق #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/nEVqRQv3u5— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 3, 2026
