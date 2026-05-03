الأحد 2026-05-03 10:41 ص

فيديو - صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا
صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا
 
الأحد، 03-05-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-  كشف المواطن مصعب الحمايدة تفاصيل حادثة إنقاذ شاب من الغرق في وادي الهيدان بمحافظة مادبا، مؤكدًا أن الغطاس البطل أحمد سامي زعيرات، وهو من مرتبات الأمن العام، كان صاحب الدور الأبرز في إنقاذ حياة الشاب، رغم أنه كان يقضي إجازته الرسمية في المكان وقت الحادثة.اضافة اعلان


وقال الحمايدة، خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن وادي الهيدان يُعد من المقاصد المعروفة للرحلات والمغامرات، وشهد يوم الجمعة الماضية حالة طارئة بعد تعالي صرخات المتواجدين بوجود شخص يتعرض للغرق.

وأضاف أن الغطاس زعيرات، وهو من مرتبات الأمن العام، وبالرغم من تواجده في الموقع بصفته الشخصية وخلال إجازته، سارع دون تردد إلى المياه لإنقاذ الشاب، مستخدمًا خبرته ومهاراته المهنية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ حظيت بتعاون واسع من عدد من الشبان المتواجدين في المكان، الذين هبّوا للمساندة وساهموا في سحب الشاب إلى بر الأمان.

وأكد الحمايدة أن سرعة استجابة الغطاس من الأمن العام وحرفيته العالية كانتا عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياة الشاب ومنع وقوع كارثة، مشيدًا بروح المسؤولية والإنسانية التي أظهرها رغم كونه خارج ساعات العمل الرسمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات

اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

عربي ودولي اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

الثوم

طب وصحة "الثوم".. مفتاح غذائي لمواجهة الضغط

ب

أخبار محلية بدء صرف رديّات ضريبة الدخل للمكلفين

ب

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 93.8 دينارا للغرام

ر

عربي ودولي خبراء: عجز إسرائيلي أمام سلاح "حزب الله" الجديد "القاتل"

صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

خاص بالوكيل فيديو - صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

"سوريون يؤيدون الضربات الأردنية على مواقع لتجار المخدرات في السويداء"

ترند "سوريون يؤيدون الضربات الأردنية على مواقع لتجار المخدرات في السويداء"



 
 






الأكثر مشاهدة

 