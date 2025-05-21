الأربعاء 2025-05-21 01:58 م
 

فيديو .. ضوء غريب يثير التساؤلات على طريق المطار

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري- التقطت عدسة مواطن ضوءًا غريبًا يخرج من كوابل أرضية بالقرب من جامعة الزيتونة، حيث وجّه المواطن رسالة إلى شركة الكهرباء متسائلًا عن سبب ومصدر هذا الضوء.اضافة اعلان


ويظهر في الفيديو ضوء أحمر يخرج من كوابل الكهرباء على مثلث مدخل جامعة الزيتونة، دون وجود أي مصدر واضح للضوء، وهو ما أثار تساؤلات المواطن، كما أظهر الفيديو، مناشدًا شركة الكهرباء للتدخل ومعرفة أسباب هذا الضوء.
 
gnews

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