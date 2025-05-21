فيديو .. ضوء غريب يثير التساؤلات على طريق المطار

ويظهر في الفيديو ضوء أحمر يخرج من كوابل الكهرباء على مثلث مدخل جامعة الزيتونة، دون وجود أي مصدر واضح للضوء، وهو ما أثار تساؤلات المواطن، كما أظهر الفيديو، مناشدًا شركة الكهرباء للتدخل ومعرفة أسباب هذا الضوء.
مواطن ما قصة هذا الضوء الغريب على طريق المطار ؟#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/OhM5zWh0JT— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 21, 2025
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