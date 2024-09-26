فيديو - طالبة مدرسة في الأزرق تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل في الأردن

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو الذي اظهر شخصية وفطنة ولباقة الطالبة جنان من مدرسة الأزرق الجنوبي وطريقة القائها للقصيدة.
وأشاروا أن هذه القصيدة ألقيت أمام جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه سابقا من قبل الطالبة منى العجارمة.
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