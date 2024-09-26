فيديو - طالبة مدرسة في الأزرق تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أحدثت الطالبة جنان الديري تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلقائها قصيدة وطنية بصرح شهداء الامن العام في الأزرق.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو الذي اظهر شخصية وفطنة ولباقة الطالبة جنان من مدرسة الأزرق الجنوبي وطريقة القائها للقصيدة.