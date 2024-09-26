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فيديو - طالبة مدرسة في الأزرق تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل في الأردن

الطالبة جنان
الطالبة جنان الديري
الخميس، 26-09-2024 02:59 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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  أحدثت الطالبة جنان الديري تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلقائها قصيدة وطنية بصرح شهداء الامن العام في الأزرق.


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو الذي اظهر شخصية وفطنة ولباقة  الطالبة جنان من مدرسة الأزرق الجنوبي  وطريقة القائها للقصيدة.


وأشاروا أن هذه القصيدة ألقيت أمام جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه سابقا من قبل الطالبة منى العجارمة.

 

 

 
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