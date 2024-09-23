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فيديو - طفل يتعرض للدهس من باص مدرسته وقريبه يوجه رسالة

لقطة تسبق حادثة دهس الطفل
لقطة تسبق حادثة دهس الطفل
الإثنين، 23-09-2024 11:58 ص
الوكيل الإخباري-  تعرض طفل ٤ سنوات امس الاحد للدهس أثناء نزوله من باص مدرسته امام منزله  .اضافة اعلان


ورصدت فيديو كاميرات مراقبة  - وصل برنامج الوكيل - عدم انتباه السائق للطفل اثناء مروره من امام الباص.

وقال قريب الطفل لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر إذاعة "هلا أخبار" إن الطفل بحالة مستقرة ، حيث تعرض لكسور في أحد قدميه ورضوض في الأخرى .

ووجه قريب الطفل رسالة الى سائقي باصات نقل الطلبة والمرافقات للانتباه والحد من هذه الحوادث الأليمة.

وشدد أن مسؤولية السائق والمرافقة تتلخص في التأكد من وصول الأطفال إلى منازلهم وعدم الاكتفاء بإنزالهم من الباص دون التثبت من وصولهم إلى المنزل .

وبين بأن والدة الطفل هي من قامت بإسعافه إلى أقرب مشفى ، مشيراً إلى أن العناية الإلهية تدخلت في نجاة الطفل من حادث الدهس .

 
gnews

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