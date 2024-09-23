فيديو - طفل يتعرض للدهس من باص مدرسته وقريبه يوجه رسالة

ورصدت فيديو كاميرات مراقبة - وصل برنامج الوكيل - عدم انتباه السائق للطفل اثناء مروره من امام الباص.
وقال قريب الطفل لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر إذاعة "هلا أخبار" إن الطفل بحالة مستقرة ، حيث تعرض لكسور في أحد قدميه ورضوض في الأخرى .
ووجه قريب الطفل رسالة الى سائقي باصات نقل الطلبة والمرافقات للانتباه والحد من هذه الحوادث الأليمة.
وشدد أن مسؤولية السائق والمرافقة تتلخص في التأكد من وصول الأطفال إلى منازلهم وعدم الاكتفاء بإنزالهم من الباص دون التثبت من وصولهم إلى المنزل .
وبين بأن والدة الطفل هي من قامت بإسعافه إلى أقرب مشفى ، مشيراً إلى أن العناية الإلهية تدخلت في نجاة الطفل من حادث الدهس .
-
أخبار متعلقة
-
610 هزات رصدها مرصد الزلازل منذ بداية العام الحالي
-
لا إصابات بحريق "كوشوك وزيوت" قرب مستشفى البشير (فيديو)
-
التعليم العالي عن إعلان نتائج القبول الموحد: نسابق الليل بالنهار
-
بعد ظهوره الصادم .. ايعاز حكومي بشأن حسين دعيبس !
-
إصدار 326 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي
-
العدل: تنفيذ 167 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
-
ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل
-
مصدر في الصحة: إنتاج أمصال الأفاعي السامة في الأردن مستحيل !