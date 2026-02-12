الخميس 2026-02-12 11:50 ص

فيديو .. عامل وطن فقد قدمه ولم يفقد أمله يوجه مناشدة لتركيب طرف صناعي ليعود للعمل

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 12-02-2026 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   وجّه ربيع محمود، الذي كان يعمل في بلدية الرصيفة عامل وطن وهو من أبناء قطاع غزة، مناشدة إنسانية عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، طالب فيها أهل الخير بمساعدته على تركيب طرف صناعي بعد أن فقد قدمه إثر حادث مؤلم قبل نحو شهرين ونصف.اضافة اعلان


وفي تفاصيل الحادثة، أوضح ربيع (47 عامًا) أن زجاجة دخلت في قدمه وتسببت بمضاعفات خطيرة انتهت بإجراء عملية بتر في مستشفى البشير قبل قرابة شهرين ونصف، ما حرمه من القدرة على العمل وإعالة أسرته.

وبيّن أن ظروفه المعيشية باتت صعبة للغاية، خاصة بعد تعثره في دفع إيجار المنزل منذ نحو ثلاثة أشهر، في ظل توقفه القسري عن العمل وعدم تمكنه من توفير احتياجات أسرته الأساسية.

وأكد ربيع أن أمله اليوم يتمثل في تركيب طرف صناعي يمكّنه من الوقوف مجددًا والعودة إلى عمله، ليستعيد قدرته على كسب رزقه بكرامة، إلى حين صرف راتبه التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وناشد ربيع أهل الخير والمؤسسات الإنسانية مدّ يد العون له، سواء بالمساهمة في توفير تكلفة الطرف الصناعي أو مساعدته على تغطية إيجار المنزل ومتطلبات أسرته خلال هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا تمسكه بالأمل ورغبته في العودة إلى عمله وخدمة المجتمع كما اعتاد.
 
 


