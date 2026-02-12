فيديو .. عامل وطن فقد قدمه ولم يفقد أمله يوجه مناشدة لتركيب طرف صناعي ليعود للعمل

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح ربيع (47 عامًا) أن زجاجة دخلت في قدمه وتسببت بمضاعفات خطيرة انتهت بإجراء عملية بتر في مستشفى البشير قبل قرابة شهرين ونصف، ما حرمه من القدرة على العمل وإعالة أسرته.
وبيّن أن ظروفه المعيشية باتت صعبة للغاية، خاصة بعد تعثره في دفع إيجار المنزل منذ نحو ثلاثة أشهر، في ظل توقفه القسري عن العمل وعدم تمكنه من توفير احتياجات أسرته الأساسية.
وأكد ربيع أن أمله اليوم يتمثل في تركيب طرف صناعي يمكّنه من الوقوف مجددًا والعودة إلى عمله، ليستعيد قدرته على كسب رزقه بكرامة، إلى حين صرف راتبه التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وناشد ربيع أهل الخير والمؤسسات الإنسانية مدّ يد العون له، سواء بالمساهمة في توفير تكلفة الطرف الصناعي أو مساعدته على تغطية إيجار المنزل ومتطلبات أسرته خلال هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا تمسكه بالأمل ورغبته في العودة إلى عمله وخدمة المجتمع كما اعتاد.
عامل وطن فقد قدمه ويكافح من اجل العودة للعمل #الاردن #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/JX2LHzRI7D— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 12, 2026
