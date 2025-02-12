فيديو - هطول غزير للأمطار وحبات البرد في العاصمة عمّان

وغطت السحب المحملة بالأمطار سماء عمّان مع ساعات عصر اليوم الأربعاء، قبل أن تشهد العاصمة هطولا غزيرا للأمطار.
وتأثرت المملكة بعد ظهر اليوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.
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