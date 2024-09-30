فيديو- والد الطفل المحاميد يروي تفاصيل وفاة طفله بعد عقره من كلاب ضالة في ضبعة

وقال عدي خلال حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر راديو هلا إنه يقيم في المفرق وذهب مع أسرته إلى منطقة ضبعة للعمل في قطاف الزيتون.
وأضاف أنه خرج مع أطفاله الثلاثة كالمعتاد صباح يوم أمس الأحد إلى مكان عمله، وكان محمود ، ابنه البكر، يلعب مع إخوته. لكن سرعان ما اختفى، وعندما ذهب للبحث عنه، لم يجده في المنزل، ليكتشف لاحقاً أن مجموعة من الكلاب الضالة نهشت جسده.
وبيّن الأب أن شاباً مصري الجنسية تدخل لإنقاذ الطفل من الكلاب الضالة، وقاموا بنقله إلى مستشفى النديم لكن الطفل ما لبث أن فارق الحياة نتيجة نزيف حاد إثر عقر الكلاب في فخذه.
ووجه الأب رسالة إلى الجهات المعنية بضرورة متابعة قضية الكلاب الضالة التي أودت بحياة طفله محذراً من خطرها على حياة الأطفال والمواطنين.
تم دفن الطفل بعد صلاة العشاء من يوم أمس في المفرق وفتح بيت عزاء له .
-
أخبار متعلقة
-
توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا
-
السيارات الكهربائية أبرز أسباب تراجع الفاتورة النفطية الأردنية
-
جمعية البنوك: عكس تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأردنيين تباعاً حسب العقود
-
422 مسنا بدور الرعاية الإيوائية في الأردن
-
استمرار الشكاوى من رفع أسعار النقل البري من بيروت لعمان
-
تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي للبنوك الثلاثاء
-
كلاب ضالة تنهش طفلا حتى الموت جنوبي عمان
-
خبير يبشر الأردنيين بشتاء دافئ