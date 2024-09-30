 
الإثنين 2024-09-30 10:39 ص
 
 

فيديو- والد الطفل المحاميد يروي تفاصيل وفاة طفله بعد عقره من كلاب ضالة في ضبعة

الطفل محمود المحاميد
الطفل محمود المحاميد
الإثنين، 30-09-2024 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   روى عدي المحاميد – سوري الجنسية - ، والد الطفل محمود البالغ من العمر  5 أعوام ونصف تفاصيل وفاة ابنه يوم أمس بعد أن عقرته مجموعة من الكلاب الضالة حتى الموت بمنطقة ضبعة جنوب العاصمة عمان.

اضافة اعلان


وقال عدي خلال حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر راديو هلا إنه يقيم في المفرق وذهب مع أسرته إلى منطقة ضبعة للعمل في قطاف الزيتون.


وأضاف أنه خرج مع أطفاله الثلاثة كالمعتاد صباح يوم أمس الأحد إلى مكان عمله، وكان محمود ، ابنه البكر، يلعب مع إخوته. لكن سرعان ما اختفى، وعندما ذهب للبحث عنه، لم يجده في المنزل، ليكتشف لاحقاً أن مجموعة من الكلاب الضالة نهشت جسده.


وبيّن الأب أن شاباً مصري الجنسية تدخل لإنقاذ الطفل من الكلاب الضالة، وقاموا بنقله إلى مستشفى النديم  لكن الطفل ما لبث أن فارق الحياة نتيجة نزيف حاد إثر عقر الكلاب في فخذه.

ووجه الأب رسالة إلى الجهات المعنية بضرورة متابعة قضية الكلاب الضالة التي أودت بحياة طفله محذراً من خطرها على حياة الأطفال والمواطنين.


تم دفن الطفل بعد صلاة العشاء من يوم أمس في المفرق وفتح بيت عزاء له .

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 4 مضاعفات خطيرة لانسداد القناة الصفراوية

تعبيرية

منوعات عاملة تُشرب الكلور لصاحبة المنزل في ليبيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يتوعد: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

تعبيرية

اقتصاد محلي استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54 ديناراً في السوق المحلية

ات

أخبار الشركات البنك العربي يجدد دعمه لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالتعاون مع دار أبو عبدالله

مبنى الرئاسة في جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء القادم

من المصدر

أخبار محلية الخط الحجازي يسير رحلة شهرية إلى أم الجمال

الحدود اللبنانية السورية

خاص بالوكيل توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا



 


الأكثر مشاهدة