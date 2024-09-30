فيديو- والد الطفل المحاميد يروي تفاصيل وفاة طفله بعد عقره من كلاب ضالة في ضبعة

الوكيل الإخباري- روى عدي المحاميد – سوري الجنسية - ، والد الطفل محمود البالغ من العمر 5 أعوام ونصف تفاصيل وفاة ابنه يوم أمس بعد أن عقرته مجموعة من الكلاب الضالة حتى الموت بمنطقة ضبعة جنوب العاصمة عمان.

اضافة اعلان



وقال عدي خلال حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر راديو هلا إنه يقيم في المفرق وذهب مع أسرته إلى منطقة ضبعة للعمل في قطاف الزيتون.



وأضاف أنه خرج مع أطفاله الثلاثة كالمعتاد صباح يوم أمس الأحد إلى مكان عمله، وكان محمود ، ابنه البكر، يلعب مع إخوته. لكن سرعان ما اختفى، وعندما ذهب للبحث عنه، لم يجده في المنزل، ليكتشف لاحقاً أن مجموعة من الكلاب الضالة نهشت جسده.



وبيّن الأب أن شاباً مصري الجنسية تدخل لإنقاذ الطفل من الكلاب الضالة، وقاموا بنقله إلى مستشفى النديم لكن الطفل ما لبث أن فارق الحياة نتيجة نزيف حاد إثر عقر الكلاب في فخذه.



ووجه الأب رسالة إلى الجهات المعنية بضرورة متابعة قضية الكلاب الضالة التي أودت بحياة طفله محذراً من خطرها على حياة الأطفال والمواطنين.