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فيديو وصور - حريق مركبة يغلق نفق الواحة

جانب م
جانب من الحريق
الأحد، 15-12-2024 08:18 ص

الوكيل الإخباري - أفادت إدارة السير المركزية باشتعال مركبة داخل نفق الواحة من جهة الحرمين باتجاه جسر الجامعة في العاصمة عمّان.

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وقالت السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجموعات إدارة السير والدفاع المدني بالموقع للتعامل مع الحادثة، لافتة إلى رفع المركبة وفتح كافة مسارب الطريق أمام الحركة المرورية.

 

ولم ترد معلومات حول سبب الحريق.

 



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gnews

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