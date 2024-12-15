فيديو وصور - حريق مركبة يغلق نفق الواحة

وقالت السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجموعات إدارة السير والدفاع المدني بالموقع للتعامل مع الحادثة، لافتة إلى رفع المركبة وفتح كافة مسارب الطريق أمام الحركة المرورية.
ولم ترد معلومات حول سبب الحريق.
اشتعال مركبة داخل نفق الواحة /عمان#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/UYF0BBKnUj— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 15, 2024
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