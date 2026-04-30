في عيد العمال .. خطوات إصلاحية أبرزها تمكين المرأة والشباب نقابياً

02:30 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن يوم العمال العالمي يمثل مناسبة لتجديد التقدير لعمال الوطن، الذين وصفهم بسواعد البناء والإنتاج والركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الوطنية.





وقال الفناطسة إن الاتحاد يواصل العمل الدؤوب من أجل تحسين أوضاع العمال، وتوفير بيئة عمل لائقة، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في مختلف القطاعات، إلى جانب الدفع نحو تطوير التشريعات العمالية بما ينسجم مع أفضل الممارسات ويعزز العدالة الاجتماعية.



وأضاف أن الاتحاد يستمد عزيمته من التوجيهات الملكية السامية ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد نهوضاً نقابياً متجدداً يهدف إلى تعزيز دور الاتحاد كمظلة تمثل عمال الأردن كافة، وتكرّس حضور الحركة العمالية كشريك أساسي في التنمية والإصلاح.



ولفت الفناطسة إلى أن العمال يواجهون تحديات متعددة، أبرزها تدني الأجور على المستوى الوطني وغياب الحقوق العمالية في بعض القطاعات، خاصة في الاقتصاد غير المنظم، مؤكداً استمرار جهود الاتحاد عبر اتفاقيات العمل الجماعي ومتابعة القضايا العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية.



وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أوضح أن التعديلات المقترحة على القانون تمثل محطة مهمة، مشدداً على أن موقف الاتحاد كان واضحاً في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للعمال، مع الحفاظ على استدامة المؤسسة، من خلال المشاركة الفاعلة في الحوارات الوطنية ذات الصلة.



وأشار إلى أن الاتحاد اتخذ خطوة نوعية ضمن مسار التحديث النقابي، من خلال إقرار كوتا بنسبة 20% للمرأة والشباب في العمل النقابي، بهدف تعزيز المشاركة وإحداث تغيير تدريجي في البنية النقابية، على أن يُطبق القرار في الدورة النقابية المقبلة بعد إقراره رسمياً.



وأكد الفناطسة أن النقابات العمالية تلعب دوراً محورياً في استقرار علاقات العمل داخل المنشآت، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن تكريس الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل لائقة يشكلان أساساً للتنمية المستدامة.



كما أشار إلى اهتمام الاتحاد بالبرامج المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية، والتي تشمل تدريب الكوادر النقابية وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مبادرات جديدة خلال احتفالات عيد العمال، من بينها البرنامج الوطني للعمل اللائق ضمن شراكة ثلاثية.



واختتم الفناطسة بالتأكيد على أن الاتحاد يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية الإصلاحية الممتدة حتى عام 2027، والمنبثقة عن رؤية "تحديث نقابي" مستوحاة من التوجيهات الملكية، والتي بدأت تحقق نتائج ملموسة في تعزيز حضور الاتحاد ودوره في صنع السياسات الاقتصادية.





